شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: المنازل تستحوذ على 36.3% من استهلاك الكهرباء..و29% للصناعة والان مع تفاصيل الخبر

انخفض إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة والمشتراه بمعدل 7.3% خلال شهر فبراير عام 2025 مقارنةً بشهر يناير من عام 2025، كما انخفضت الطاقة المولدة بمعدل 8.1%، فيما ارتفعت الطاقة المشتراة من المشروعات الاستثمارية المنتجة للطاقة بمعدل 4.4%، وفقًا للتقرير الشهري للبنك المركزي المصري.

وزعت الطاقة الكهربائية المستخدمة التي تمثل 82.6% من إجمالي الطاقة المولدة والمشتراة، بلغ المستخدم في الأغراض المنزلية 36.3%، و29.4% في الأغراض الصناعية، ونسبة 27.8% في الاستخدامات الأخرى، ونسبة 5.6% في الأغراض التجارية، و0.5% تم بيعه من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لعملائها، ونسبة 0.4% تم بيعه لدول الربط الدولي.



ونجحت الدولة في إضافة قدرات لتوليد الكهربائية بلغت 31 ألف ميجا وات خلال السنوات الماضي ليصل الإجمالي إلى 59.9 ألف ميجا وات، من إضافة قدرات توليد (بخارية– دورة مركبة– محطات ووحدات غازية- وحدات ديزل) لعدد (17) مشروع جديد بإجمالي قدرات حوالي 28676 ميجا وات، ومشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة بقدرات 1634 ميجا وات من الرياح، و1631 من الطاقة الشمسية.



ووضعت الحكومة، خطة استثمارية لقطاع الكهرباء، تشمل 5 محاور رئيسية، الأول هو محور الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية، ويتضمن الاستثمار في ألواح الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من المياه والرياح، ووحدات وبطاريات التخزين والمولدات الكهربائية، والمحور الثاني الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع، ويشمل التوسع وتطوير الشبكات بالشراكة مع القطاع الخاص، والمحور الثالث الاستثمار في المكونات الكهربائية، وتشمل المحولات الكهربائية وقواطع التيار الكبيرة عالية ومنخفضة الجهد، والعوازل الكهربائية وخطوط الطاقة ذات الجهد العالي والمتوسط، والمحور الرابع الاستثمار في الصناعة والتطبيقات وتشمل شبكات الكهرباء الهيدروجينية الخضراء، واللمبات الليد الموفرة للكهرباء، والمحور الخامس الاستثمارات في الطاقة النووية بما يعزز تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية المصرية.

وتستهدف وزارة الكهرباء، الوصول بالطاقات المتجددة (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية) إلى نسبة 30% من إجمالي مزيج الطاقة حتى عام 2030، ويجرى تنفيذ 21 مشروعًا تستهدف توليد الطاقة المتجددة بأحدث التقنيات وبقدرات إجمالية كبيرة، تصل إلى 25146.5 ميجاوات، بواقع (2831 ميجاوات طاقة كهرومائية، 13734.5 ميجاوات طاقة رياح، و8581 ميجاوات طاقة شمسية) بالإضافة إلى 3320 ميجاوات يتم تخزينها بنظام البطاريات.