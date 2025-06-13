شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 13 يونيو 2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ 4850 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر، تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، وتلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5542 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4850 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3233 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 38,800 جنيه

خلال شهر مايو شهد الذهب تذبذب حاد لينهي التداولات بارتفاع طفيف بمقدار 0.1% حيث افتتح تداولات مايو عند 3285 دولارًا للأونصة وأغلق عند 3289 دولارًا للأونصة، وبهذا الارتفاع الطفيف على المستوى الشهري يكون الذهب قد سجل ارتفاع للشهر الخامس على التوالي، وفق تحليل جولد بيليون.

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.