شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 13 يونيو 2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ 4850 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 13 يونيو 2025 08:00 م
يواصل سعر الذهب في مصر، تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، وتلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.أسعار الذهب في مصر اليوم
عيار 24: 5542 جنيهًا للجرام
عيار 21: 4850 جنيهًا للجرام
عيار 18: 3233 جنيهًا للجرام
الجنيه الذهب: 38,800 جنيه
خلال شهر مايو شهد الذهب تذبذب حاد لينهي التداولات بارتفاع طفيف بمقدار 0.1% حيث افتتح تداولات مايو عند 3285 دولارًا للأونصة وأغلق عند 3289 دولارًا للأونصة، وبهذا الارتفاع الطفيف على المستوى الشهري يكون الذهب قد سجل ارتفاع للشهر الخامس على التوالي، وفق تحليل جولد بيليون.
واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.
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