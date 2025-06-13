شكرا لقرائتكم خبر عن "البنك التجاري" أنشط أسهم البورصة بعد إجازة العيد بتداولات 1.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 17 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.4 مليار جنيه، يليه سهم "مصر الوطنية للصلب-عتاقة" بحجم تداول بلغ 111.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.3 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "مجموعة أي إف جي القابضة" بحجم تداول بلغ 33.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.012 مليار جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 109.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 930.7 مليون جنيه، ثم "بلتون القابضة" بحجم تداول 216.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 702.4 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "جنوب الوادي للأسمنت" بحجم تداول بلغ 84.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 497.1 مليون جنيه، ثم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول 131 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 496.5 مليون جنيه، ثم "القناة للتوكيلات الملاحية"، بحجم تداول 14.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 460.4 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 7.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 448.8 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "أوراسكوم المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 609.6 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 339.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد تراجع بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 32511.68 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 9605.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 13070.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 40563.22 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 12080.84 نقطة.

