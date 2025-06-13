شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الجمعة 13-6-2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 13-6-2025، استقرارًا أمام الجنيه المصري، بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك، ففي البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 49.71 جنيه للشراء، 49.85 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار اليوم 49.72 جنيه للشراء، 49.82 جنيه للبيع.

واستقر السعر بالبنك التجارى الدولى-cib عند 49.72 جنيه للشراء، 49.82 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 49.72 جنيه للشراء، 49.82 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصري، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:



دولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

49.71 جنيه للشراء.

49.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي



49.88 جنيه للشراء.

49.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة



49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس



49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.