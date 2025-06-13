شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تفعل خطة الطوارئ للغاز.. وتوقف الإمدادات للمصانع والان مع تفاصيل الخبر

فعلت وزارة البترول والثروة المعدنية، خطة الطوارئ المعدة المسبقة الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، وذلك بإيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار وذلك في إجراء احترازي حفاظًا على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، ترقبًا لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الشرق مرة أخرى.

من الجدير بالذكر أن سفن إعادة التغييز الثلاث قد وصلت إلى جمهورية مصر العربية، وأن سفينة منهم تقوم حاليا بإعادة التغييز وضخ الغاز إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية والسفينتين الآخرين جاري أعمال تجهيزهم وربطهم على المواني لبدء ضخ الغاز الطبيعي منهم، وتواصل غرفة العمليات الخاصة بشبكة الغاز الطبيعي متابعة الموقف على مدار 24 ساعة، ووضع شبكة الغاز آمن كذلك احتياطي المازوت.

وزار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع وزير البترول و الثروة المعدنية، المركز القومي للتحكم في الغاز للوقوف على آخر مستجدات تفعيل خطة الطوارئ، كذلك زار وزير البترول، ميناء السخنة لتعجيل ربط مركب التغييز الثالثة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية، وعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع وزيري الكهرباء والبترول للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة تفعيل خطة الطوارئ.