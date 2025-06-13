شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 13 يونيو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ4148 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر أسعار الذهب في مصر، بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي، وسجل عيار 24 سعر 5542 جنيهًا للجرام، وعيار 18 سعر 3233 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24: 5542 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4850 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4148 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 38,800 جنيه

افتتح الذهب تداولات شهر يونيو على ارتفاع ملحوظ وذلك بعد أن شنت أوكرانيا هجومًا كبيراً بطائرة بدون طيار ضد روسيا، مما أثر بشكل كبير على محادثات السلام ، لتبدي موسكو نية ضعيفة للتوصل إلى وقف إطلاق نار بشكل دائم.

ويأتي هذا التحول في الأسواق عقب شن الكيان الصهيوني ضربات جوية استهدفت منشآت نووية داخل إيران، ما أجج المخاوف بشأن تصاعد النزاع في المنطقة، بالتزامن مع تعثر المفاوضات الأمريكية الرامية لوقف الأنشطة النووية الإيرانية، ومع ازدياد التوترات الجيوسياسية، اتجه المستثمرون نحو الذهب كملاذ آمن، متجاهلين أي تطورات على صعيد المفاوضات التجارية.