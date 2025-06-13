شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 في الإمارات.. عيار 24 بـ412 درهمًا والان مع تفاصيل الخبر

في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الإمارات، استقرارا فى الأسعار، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 412 درهمًا إماراتيًا، وعيار 22 سجل 381.50 درهم.

سعر الذهب في الإمارات

عيار 24 سجل 412 درهمًا

عيار 22 سجل 381.50 درهم

عيار 21 سجل 365.75 درهم

عيار 18 سجل 313.50 درهم

عيار 14 سجل 242.50 درهم

عيار 12 سجل 208 درهمًا

الأونصة 12 سجل 814.75 درهم

الجنيه الذهب 2926 درهم

الأونصة بالدولار 3416.62 دولار

يحتفظ الذهب بأساسيات قوية على المدى الطويل تدعم اتجاهه الصاعد، إلا أن التقلبات قصيرة الأجل تضعف زخم الصعود وتدفعه حالياً إلى التحركات العرضية، وذلك في ظل الفوضى الحالية في سياسات الحكومة الأمريكية وعدم وضوح توجهات السياسة التجارية الأمريكية

ويعد سعر الذهب في الإمارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.