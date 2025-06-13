شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الجمعة 13-6-2025 يسجل 67.24 جنيه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالجمعة، 13 يونيو 2025 04:46 م
استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 13-6-2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصرى، ويسجل فى البنك المركزي 67.55 جنيه للشراء، و67.77 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 67.24 جنيه للشراء، و67.86 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني.وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
67.24 جنيه للشراء
67.86 جنيه للبيع.
67.24 جنيه للشراء.
67.86 جنيه للبيع
67.23 جنيه للشراء.
67.84 جنيه للبيع.
67.24 جنيه للشراء
67.84 جنيه للبيع
67.24 جنيه للشراء
67.84 جنيه للبيع
67.57 جنيه للشراء.
67.93 جنيه للبيع.
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