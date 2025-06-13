شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 13 يونيو -2025 فى قطر عيار 18 بـ294.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية ، وفي قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسجل عيار 24 سعر 392.50 ريال



أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 392.50 ريال

عيار 22 سجل 359.75 ريال

عيار 21 سجل 343.50 ريال

عيار 18 سجل 294.50 ريال

عيار 14 سجل 229.00 ريال

عيار 12 سجل 196.25 ريال

الاونصة 12208.25 ريال

الجنيه الذهب 2747.50 ريال

الأونصة بالدولار 3344.87 دولار

وارتفعت أسعار الذهب بالمعاملات الآجلة بأكثر من 1.4% في ظل تزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة. وتسجل أسعار الذهب بالعقود الآجلة مستوى 3,392 دولار للأوقية. بينما تسجل أسعار السبائك ارتفاعًا أقل بـ 3,372 دولار للأوقية بارتفاع 0.50%، وفقا لما نشره موقع investing ، فيما أعلن ترامب أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيحدد معدل التعريفات التجارية التي فرضها على دول العالم.