شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 أمام الجنيه بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر اليورو اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية ، وفقا لأخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك.

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.64 جنيه للشراء، و57.81 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 57.10 جنيه للشراء، و57.84 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 57.10 جنيه للشراء، و57.84 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.64 جنيه للشراء

57.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

57.10 جنيه للشراء.

57.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

57.10 جنيه للشراء.

57.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

57.1 جنيه للشراء.

57.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

57.10 جنيه للشراء.

57.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى

57.28 جنيه للشراء.

57.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

57.10 جنيه للشراء.

57.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة ال

سويس

57.28 جنيه للشراء.

58.02 جنيه للبيع.﷼