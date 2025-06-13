شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء مصر الوسطى تستهدف تحصيل مليار و900 مليون جنيه من سرقات التيار والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس رأفت شمعة خلال العام المالى 2025/2026 تحصيل مليار و 900 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار الكهربائي و مخالفى شروط التعاقد سواء من خلال مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حملات الضبطية القضائية بالشركة.

و نجحت الشركة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2025 من تحصيل مبلغ (560) مليون جنيه بمعرفة مأمورى الضبطيه القضائيه ، بالإضافة إلى مبلغ (715) مليون جنيه بمعرفة مباحث الشرطة عن نفس الفتره وذلك من خلال تكثيف العمل وملاحقه سارقى التيار الكهربائى لالزامهم تركيب عدادات كوديه لحصر الطاقه المباعه لتحسين نسبة الفقد وانهاء نظام الممارسات .



ونتيجه لتكثيف حملات ضبط سارقى التيار الكهربائى تم تركيب عدد (1.5 ) مليون عداد كودى حتى تاريخه من خلال المنصه الموحده لخدمات الكهرباء ومتوقع تركيب عدد ( 1.6) عداد حتى 30/6/2025، ومستهدف تركيب عدد (400 )الف عداد خلال عام الموازنه ليصل عدد العدادات الكوديه التي تم تركيبها منذ اطلاقه المنصه في نهايه 2025/2026 الى 2 مليون عداد كودى .

وتستهدف الشركة ان تصل كميه الطاقه المباعه 21.32 مليار ك.و.س خلال 2025/2026 بقيمة 32.95 مليار جنيه بنسبة تطور بلغت 18% عن المتوقع للعام المالى الحالي، كما تستهدف الشركة ان تصل نسبه الفقد الى 16.35% من خلال تنفيذ بعض الإجراءات التي تساهم في خفض نسبة الفقد الفني والغير الفني ومنها عمل اتزان أحمال على المحولات لتحسين نسبة الفقد وتغيير مقاطع الموصلات والكابلات لتتناسب مع الأحمال لشبكة الجهد المتوسط بطول ( 66.3) كم والاستمرار فى تركيب وتوصيلات ومراجعة عدادات الإنارة العامة والاستفادة القصوى من القرار الوزارى رقم 142 لسنة 2024 الخاص بتركيب عدادات كودية لمستمدى التيار بطريقة غير شرعية بدون استثناءات .