شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار اليوم الجمعة 13-6-2025 أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري 49.42 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع.

ويحرص ”الخليج 365” على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع ، وفي بنك القاهرة سجل 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار خلال اخر تعاملات داخل البنوك المصرية كالآتى:



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.