شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 فى البحرين عيار 24 بـ40.425 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية ، وسجل سعر 24 سعر 40.425 دينار وفى هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة فى حركة السوق.
أسعار الذهب في البحرين
عيار 24 سجل 40.425 دينار
عيار 22 سجل 37.075 دينار
عيار 21 سجل 35.375 دينار
عيار 18 سجل 30.325 دينار
عيار 14 سجل 23.575 دينار
عيار 12 سجل 20.225 دينار
الاونصة 1257.675 دينار
الجنيه الذهب 283.050 دينار
الأونصة بالدولار 3344.87 دولار
وشهدت الأسواق المالية العالمية موجة من النشاط والارتفاعات، مع استمرار المؤشرات الأمريكية في الصعود ، مدفوعة بآمال تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى نتائج أرباح قوية وتقارير اقتصادية داعمة للاقتصاد الأمريكي.
وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون اليوم صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي وتأثيرها المحتمل على سياسات الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بتقلبات في سوق الفوركس خاصة للدولار والجنيه الإسترليني والين الياباني.
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