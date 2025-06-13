الذهب يتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية, مستفيدة من التوترات التي تشهدها المنطقة، التي عززت الطلب على الأصول الآمنة.

وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنحو (0.8) بالمئة إلى (3412.29) دولارًا للأوقية, وصعد بنحو (3.1) بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة (1.2) بالمئة إلى (3384.40) دولارًا.

وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (0.3) بالمئة إلى (36.25) دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين (0.2) إلى (1297.72) دولارًا، في حين ارتفع البلاديوم (0.6) إلى (1062.35) دولارًا.

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