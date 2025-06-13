الاقتصاد

الذهب يتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

  • الذهب يتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية 1/2
  • الذهب يتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الذهب يتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية, مستفيدة من التوترات التي تشهدها المنطقة، التي عززت الطلب على الأصول الآمنة.

وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنحو (0.8) بالمئة إلى (3412.29) دولارًا للأوقية, وصعد بنحو (3.1) بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة (1.2) بالمئة إلى (3384.40) دولارًا.

وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (0.3) بالمئة إلى (36.25) دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين (0.2) إلى (1297.72) دولارًا، في حين ارتفع البلاديوم (0.6) إلى (1062.35) دولارًا.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا