شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مميزات لمشروع الربط بين مصر والسعودية أهمها "شبكة عربية موحدة للكهرباء" والان مع تفاصيل الخبر

يرصد الخليج 365 لقرائه أهم المميزات التي سوف تعود على الدولة المصرية من مشروع الربط الكهربائي مع السعودية بقدرة 3000 ميجا وات، والذى من المتوقع أن يتم تشغيل المرحلة الأولى منه في 30 يونيو الجارى، وفيما يلي أهم المميزات.

1- يعتبر نواه لشبكة عربية موحدة للكهرباء لان الخط يسمح لمصر للريط مع دول الخليج .

2- إتاحة 3000 ميجا وات على الشبكة المصرية فى وقت الذروة كبديل عن إنشاء محطات توليد كهرباء جديده تكلف الدولة مليارات الجنيهات.

3- يعتبر مشروع الربط الكهربائي بين مصر و السعودية هو الأكبر فى المنطقة.



4- المشروع يتضمن 3 حزم عبارة عن 300 كيلو متر على نظام DC للتغلب على اختلاف الجهد فى مصر وفى السعودية 900 كيلو متر.



5- الحزمة الثانية تشمل إنشاء محطة محولات بدر فى مصر محطة ومحتطين لدى الجانب السعودي، بينما تشمل الحزمة الثالثة الكابل البحري مناصفة بين الجانبين.



6- التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ مليار و800 مليون دولار يتم تقسيمها على الجانبين المصري والسعودى.



7- سيتم تشغيل المرحلة الأولى 30 يونيو الجارى بقدرة 1500 و تشغيل المشروع بالكامل نهاية نفس العام.



الجدير بالذكر ان المشروع يتكون من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ الأولى في شرق المدينة بالسعودية والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة ويربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومتراً وكابلات أخرى بحرية، ويعمل على التنفيذ تحالف من 3 شركات عالمية.



