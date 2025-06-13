شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 فى الإمارات عيار 21 بـ357.25 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الامارات استقرارا فى الأسعار ، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 357.25 درهمًا إماراتيًا. ونقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



سعر الذهب في الامارات

عيار 24 سجل 402.50 درهم

عيار 22 سجل 372.50 درهم

عيار 21 سجل 357.25 درهم

عيار 18 سجل 306.25 درهم

عيار 14 سجل 237.00 درهم

عيار 12 سجل 203.00 درهم

الاونصة 12519.25 درهم

الجنيه الذهب 2858.00 درهم

الأونصة بالدولار 3344.87 دولار

وارتفعت أسعار الذهب بالمعاملات الآجلة بأكثر من 1.4% في ظل تزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وتسجل أسعار الذهب بالعقود الآجلة مستوى 3,392 دولار للأوقية. بينما تسجل أسعار السبائك ارتفاعًا أقل بـ 3,372 دولار للأوقية بارتفاع 0.50%، وفقا لما نشره موقع investing ، فيما أعلن ترامب أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيحدد معدل التعريفات التجارية التي فرضها على دول العالم.

ويعد سعر الذهب في الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.