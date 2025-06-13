شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دى بلاى انترتينمنت تطلب الاستحواذ على 33.8% من أسهم أو إس إن ستريمينج ليمتد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اخطارا بعزم شركة دي بلاي انترتينمنت ليميتد وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة وارنر بروز ديسكفري الاستحواذ نسبة 33.8% من رأس مال شركة او اس ان ستريمينج ليمتد التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة أو إس أن، مما يخول لها القدرة على التأثير المادي في شركة او اس ان ستريمينج ليمتد.

وتشير البيانات إلى أن شركة دي بلاي انترتينمنت ليميتد وأطرافها المرتبطة في مصر تعمل في ترخيص المحتوى لتوفر الخدمات السمعية والبصرية بالتجزئة للعملاء النهائيين بالإضافة إلى خدمة توريد الأفلام إلى دور السينما.

وفي المقابل تعمل شركة او اس ان ستريمينج ليمتد وأطرافها المرتبطة في مصر في توفير خدمات سمعية وبصرية بالتجزئة للعملاء النهائيين وبيع الموسيقى الرقمية وتوفير خدمات التليفزيون المدفوع للعملاء النهائيين ومنتج جهاز البث.

وأظهرت بيانات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تطور التوزيع النسبي للقطاعات الأكثر استحواذا على طلبات الاندماج والاستحواذ التي تلقاها جهاز حماية المنافسة خلال الفترة من شهر يوليو 2024 وحتى شهر ديسمبر عام 2024.

وكشفت بيانات الجهاز عن 3 قطاعات استحوذت على صدارة الترتيب بنسبة 11٪، موزعة بين قطاعات النقل والتخزين ثم قطاع التشييد وقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين.