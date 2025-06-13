شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث فورى.. سعر الذهب الجمعة 13 يونيو 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق الذهب آخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 في مصر، بعد أن اخترقت الأونصة المستوى 3350 دولارا للأونصة ليصل إلى مستوى المقاومة حول 3390 دولار للأونصة.

دعمت المخاطر الجيوسياسية المتزايدة من الطلب على أصول الملاذ الآمن وعلى رأسها الذهب، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء عن نقل الموظفين الأمريكيين من الشرق الأوسط بسبب تزايد المخاطر الأمنية وسط تصاعد التوترات مع إيران.

سعر الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 5405 جنيهات

- عيار 21 يسجل 4730 جنيهاً

- عيار 18 يسجل 4054 جنيهًا.

- الجنيه الذهب 37840 جنيهًا.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بأقل من 1.8% وذلك بعد تسجيل اعلى مستوى منذ أسبوع عند 3398 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات أمس عند المستوى 3357 دولار للأونصة.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال تداولات أمس ليسجل أدنى مستوى منذ شهرين تقريباً، الأمر الذي دعم ارتفاع سعر الذهب بشكل كبير في ظل العلاقة العكسية بينهما.

دعمت المخاطر الجيوسياسية المتزايدة من الطلب على أصول الملاذ الآمن وعلى رأسها الذهب، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء عن نقل الموظفين الأمريكيين من الشرق الأوسط بسبب تزايد المخاطر الأمنية وسط تصاعد التوترات مع إيران.

شكلت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط وخاصة بين إيران والكيان الصهيوني نقطة دعم رئيسية للذهب، بعد أن أفادت عدة تقارير بأن الكيان الصهيوني يستعد لمهاجمة إيران في حال فشل المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.