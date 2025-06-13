شكرا لقرائتكم خبر عن عماد حمدى: شركات قطاع الأعمال تمتلك خبرات دعم صناعة التعدين والان مع تفاصيل الخبر

أكد عماد حمدي، الأمين العام للاتحاد العربي للنفط والمناجم والمحاجر، على أهمية التوسع في استغلال الثروات التعدينية التي تزخر بها مصر، باعتبارها من أبرز القطاعات القادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق طفرة في الصادرات الصناعية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح حمدي أن مصر تمتلك احتياطيات ضخمة من الخامات المعدنية والمحجرية مثل الفوسفات، والحديد، والمنجنيز، والنحاس، والذهب، والكوارتز، والرمال البيضاء، وغيرها، وأن استغلال هذه الثروات بشكل علمي ومنظم من خلال شركات متخصصة سيسهم في تعظيم القيمة المضافة بدلاً من تصدير الخامات في صورتها الأولية.

وأشار إلى أن توطين الصناعات المرتبطة بالتعدين، سواء في مجالات الأسمدة، أو السبائك، أو مواد البناء، أو الصناعات التكنولوجية الدقيقة، يمثل ضرورة ملحة لتقليل فاتورة الواردات وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد.

وشدد حمدي على أن شركات قطاع الأعمال العام، خاصة النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز، تمتلك بنية أساسية قوية وخبرات فنية متميزة تؤهلها للعب دور رئيسي في تنفيذ استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد التعدينية، مؤكداً أهمية تحديث معدات تلك الشركات، والدخول في شراكات صناعية مع القطاع الخاص.

كما دعا إلى تفعيل دور المجمعات الصناعية والمناطق الحرة الخاصة بالتعدين في الصعيد وسيناء والبحر الأحمر، لتكون منصات تصنيعية تصديرية تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، عبر صادرات ذات قيمة مضافة عالية.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية للنهوض بقطاع التعدين كأحد أعمدة الاقتصاد المصري الحديثة.

