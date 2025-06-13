شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 الجنيه الذهب بـ37840 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، ويستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر



أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 5405 جنيهات

- عيار 21 يسجل 4730 جنيهاً

- عيار 18 يسجل 4054 جنيهًا.

- الجنيه الذهب 37840 جنيهًا.

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و تترقب الأسواق المحلية والعالمية أي مستجدات على صعيد السياسة النقدية أو تحركات الفيدرالي الأمريكي، والتي تؤثر بدورها على اتجاهات المعدن النفيس.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.