الاقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية

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آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 13 يونيو 2025، تطور ملحوظ أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تعاملات بنكية مسجلة بالبنوك.


وبلغ سعر الدولار الأمريكي بالبنك المركزي المصري 49.42 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصري 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في بعض بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.72 جنيه للشراء.
49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
49.72 جنيه للشراء.
49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.72 جنيه للشراء.
49.82 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
49.72 جنيه للشراء.
49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.72 جنيه للشراء.
49.82 جنيه للبيع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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