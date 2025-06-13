شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مزايا لتطوير هضبة وكورنيش المقطم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يُعد مشروع تطوير هضبة وكورنيش المقطم من المشروعات العمرانية والسياحية البارزة التي تنفذها الدولة تحديدا شركة النصر للاسكان والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ،بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للمقطم، وتحويله إلى مقصد سياحي واستثماري وترفيهي متكامل. ويهدف المشروع إلى توفير بيئة حضارية متطورة تخدم سكان القاهرة والزائرين من الداخل والخارج، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي وفرص العمل.

وتم التعاقد على مشروع تطوير كورنيش المقطم بمساحة نحو 2 مليون متر ، بإجمالي استثمارات تتجاوز 200 مليار جنيه .

وفيما يلي 10 مزايا لمشروع تطوير هضبة وكورنيش المقطم:

1 - تحقيق عائد استثماري مرتفع بفضل الموقع الفريد الذي يطل على القاهرة التاريخية ويجذب المستثمرين في قطاعات متعددة.

2 - تحويل المقطم إلى منطقة سياحية عالمية تشمل فنادق ومطاعم وممشى ترفيهي.

3 - خلق الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل.

4 - تحسين جودة الحياة لسكان المقطم من خلال تطوير المرافق والبنية التحتية والخدمات.

5 - جذب السياحة الداخلية والخارجية بفضل الإطلالات البانورامية والمرافق الحديثة.

6 - رفع قيمة الأراضي والعقارات بالمنطقة مما يعود بالنفع على ملاك العقارات وسكان المنطقة.

7 - تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال ضخ استثمارات محلية وأجنبية في المشروع.

8 - دمج الطابع المعماري الحديث مع الطبيعة الجبلية في تصميم المشروع بشكل جاذب.

9- تقليل التكدس في المناطق السياحية التقليدية من خلال تنويع الوجهات الترفيهية بالقاهرة.

10- المساهمة في رؤية مصر 2030 من خلال دعم الاقتصاد الحضري المستدام وتطوير العشوائيات المحيطة.

