شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع لمجموعة أي أف جي وإيديتا والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع مجموعة أي أف جي القابضة إلى 380.039 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية إلى 236.177 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي-مصر إلى 156.768 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع: مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 537.632 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 255.352 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقى 36 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.296 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 5.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 127.3 ألف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.06% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.54%، والعرب على 5.4%، واستحوذت المؤسسات على 27.53% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.46%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 60.3 مليون جنيه، 63.9 ألف جنيه، 337.6 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 274.5 مليون جنيه، 90.8 مليون جنيه، 32.8 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 32511 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 40563 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 14595 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 9605 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 13070 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 3370 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 12080 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2075 نقطة.