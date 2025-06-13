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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات بشركات القطاع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغولالجمعة، 13 يونيو 2025 12:28 ص
أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات وتكليفات لقيادات الشئون الإدارية بالهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من شركات القطاع، وهى كالتالى..
وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات بشركات القطاع
وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات بشركات القطاع
وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات بشركات القطاع
وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات بشركات القطاع
وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات بشركات القطاع
وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات بشركات القطاع
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