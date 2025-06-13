الاقتصاد

بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات بشركات القطاع

0 نشر
0 تبليغ

  • بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات بشركات القطاع 1/7
  • بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات بشركات القطاع 2/7
  • بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات بشركات القطاع 3/7
  • بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات بشركات القطاع 4/7
  • بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات بشركات القطاع 5/7
  • بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات بشركات القطاع 6/7
  • بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات بشركات القطاع 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات بشركات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغول

الجمعة، 13 يونيو 2025 12:28 ص

أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات وتكليفات لقيادات الشئون الإدارية بالهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من شركات القطاع، وهى كالتالى..

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات بشركات القطاع (1)
وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات بشركات القطاع

 

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات بشركات القطاع (2)
وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات بشركات القطاع

 

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات بشركات القطاع (3)
وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات بشركات القطاع

 

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات بشركات القطاع (4)
وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات بشركات القطاع

 

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات بشركات القطاع (5)
وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات بشركات القطاع

 

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات بشركات القطاع (6)
وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات بشركات القطاع

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements