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أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات وتكليفات لقيادات الشئون الإدارية بالهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من شركات القطاع، وهى كالتالى..

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات بشركات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية