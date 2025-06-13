شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جنونى أم استقرار.. سعر الذهب اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 5405 جنيهات

- عيار 21 يسجل 4730 جنيهاً

- عيار 18 يسجل 4054 جنيهًا.

- عيار 14: يسجل 3146 جنيها

- الجنيه الذهب 37840 جنيهًا.



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً