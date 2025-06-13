شكرا لقرائتكم خبر عن 49.72 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 بالبنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 13 يونيو 2025، فى البنك الأهلي المصري 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات بنكية مسجلة بالبنوك. وسجل سعر الدولار الأمريكي بالبنك المركزي المصري 49.42 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى بنك مصر 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار في بعض بالبنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

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