شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس رابطة تجار السيارات: انخفاض أسعار السيارات بالسوق المصري خلال الفترة الراهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن هناك انخفاض في أسعار السيارات يشهده السوق المصري خلال الفترة الراهنة، يصاحبه انتعاش نسبي في السوق.

أضاف أبو المجد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال، عبر قناة dmc، أن العام الماضي كان يشهد مشكلة حقيقية في تدبير الدولار لاستيراد السيارات، ما خلق مشكلات حقيقية جعلته "العام الأسوأ" على تاريخ قطاع السيارات في مصر.

وتابع أبو المجد، "في 2010 جرى بيع 240 ألف سيارة وكان هناك مخطط لبيع مليون سيارة في 2020، لكن العام الماضي شهد بيع 130 ألف سيارة فقط، وهو رقم ضعيف جدا وهزيل في دولة بحجم مصر، وأي تحرك العام الماضي هو تحرك بعض الشئ".

وأشار، إلى أن هناك اهتمام كبير جدا بتوطين صناعة السيارات في مصر، حتى تكون أحد مصادر توفير العملة الصعبة، وستشهد مصر أكثر من 10 مصانع سيارات في الفترة المقبلة.