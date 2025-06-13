الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة بدعم من نتائج أوراكل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولات اليوم الخميس على ارتفاع، مدعومة بالتفاؤل حول الذكاء الاصطناعي بعد توقعات قوية من شركة أوراكل، التي سجل سهمها مستويات قياسية مدفوعة بزيادة الطلب على خدماتها السحابية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وارتفعت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا مثل إنفيديا ومايكروسوفت وبرودكوم، في حين تراجع سهم بوينج عقب تحطم طائرة “787 دريملاينر” في الهند، مما أسفر عن مقتل أكثر من (200) شخص.

وزاد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة (0.39%) إلى (6045.43) نقطة, وزاد مؤشر ناسداك بنسبة (0.24%) إلى (19662.16) نقطة.

فيما ارتفع المؤشر داو جونز بنسبة (0.24%) إلى (42968.93) نقطة.

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