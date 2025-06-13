أسعار النفط تسجل تراجعًا طفيفًا عند التسوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سجلت أسعار النفط تراجعًا طفيفًا، اليوم عند التسوية، بعد أن سجلت أمس أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهرين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بمقدار (41) سنتًا أو بنسبة (0.59) بالمئة، لتسجل (69.36) دولارًا للبرميل عند التسوية.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس” الوسيط الأمريكي بمقدار (11) سنتًا أو بنسبة (0.16) بالمئة، مسجلة (68.04) دولارًا للبرميل عند التسوية.

وكانت أسعار النفط ارتفعت أمس بأكثر من 4 بالمئة عند التسوية، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل شهر أبريل الماضي.

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