شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 12 يونيو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ5405 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالخميس، 12 يونيو 2025 10:00 م
يترقب المتعاملون فى مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس فى مصر.
اسعار الذهب اليوم
عيار 24 يسجل 5405 جنيهات
- عيار 21 يسجل 4730 جنيهاً
- عيار 18 يسجل 4054 جنيهًا.
- الجنيه الذهب 37840 جنيهًا.
وارتفعت أسعار الذهب بالمعاملات الآجلة بأكثر من 1.4% في ظل تزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة. وتسجل أسعار الذهب بالعقود الآجلة مستوى 3,392 دولار للأوقية. بينما تسجل أسعار السبائك ارتفاعًا أقل بـ3,372 دولار للأوقية بارتفاع 0.50%، وفقا لما نشره موقع investing، فيما أعلن ترامب أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيحدد معدل التعريفات التجارية التي فرضها على دول العالم.
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