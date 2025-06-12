شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 12 يونيو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ5405 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون فى مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس فى مصر.

اسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 5405 جنيهات

- عيار 21 يسجل 4730 جنيهاً

- عيار 18 يسجل 4054 جنيهًا.

- الجنيه الذهب 37840 جنيهًا.



وارتفعت أسعار الذهب بالمعاملات الآجلة بأكثر من 1.4% في ظل تزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة. وتسجل أسعار الذهب بالعقود الآجلة مستوى 3,392 دولار للأوقية. بينما تسجل أسعار السبائك ارتفاعًا أقل بـ3,372 دولار للأوقية بارتفاع 0.50%، وفقا لما نشره موقع investing، فيما أعلن ترامب أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيحدد معدل التعريفات التجارية التي فرضها على دول العالم.