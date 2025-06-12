شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 12-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 12-6-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقى 36 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.296 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بريميم هيلثكير جروب، ومصر بني سويف للأسمنت، وسماد مصر (ايجيفرت)، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار.



البورصة تخسر 36 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقى 36 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.296 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 5.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 127.3 ألف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.06% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.54%، والعرب على 5.4%، واستحوذت المؤسسات على 27.53% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.46%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 60.3 مليون جنيه، 63.9 ألف جنيه، 337.6 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 274.5 مليون جنيه، 90.8 مليون جنيه، 32.8 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 32511 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 40563 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 14595 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 9605 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 13070 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 3370 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 12080 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2075 نقطة.

وصعدت أسهم 17 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 172 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخليين بشركات الشرقية-إيسترن كومباني، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وابن سينا فارما، والعبور للاستثمار العقاري، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 1660 سهم، 620 ألف سهم، 9 آلاف سهم، 9 آلاف سهم، 16.4 ألف سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي العربية لحليج الأقطان، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 1.1 مليون سهم، 4.9 مليون سهم، على الترتيب، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 6 آلاف سهم.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات إيديتا للصناعات الغذائية، والعربية لحليج الأقطان، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 337.3 ألف سهم، 570 ألف سهم، 2146 سهمًا، على الترتيب، وباع داخليين بشركات العربية لحليج الأقطان، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 556 ألف سهم، 39.6 ألف سهم، 545.1 ألف سهم، 250 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 4.6 مليون سهم، على الترتيب.

صفقات

أعلنت شركة سماد مصر (ايجيفرت)، عن شراء المساهم محمد محمد محمد علي عامر عدد 203 آلاف سهم بسعر 149.4 جنيه بقيمة إجمالية 3.032 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 9.7893% إلى 10%، ونفذت الصفقة من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

أعلنت شركة العبور للاستثمار العقاري، عن شراء المساهم كريم طارق عبد الحميد عيسى عدد 9 آلاف سهم بسعر 10.83 جنيه بقيمة إجمالية 97.5 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 5.99% إلى 6.01%، ونفذت الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.



فيما أعلنت الشركة العربية للمحابس، عن بيع المساهم يوسف بن جاسم درويش عدد 420 ألف سهم بسعر 5.0104 جنيه بقيمة إجمالية 2.1 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 10.51% إلى 9.947%، ونفذت الصفقة من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

أعلنت وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، عن بيع المساهم شركة قيمة المالية عدد 250 ألف سهم بسعر 1.2 جنيه بقيمة إجمالية 300 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 21.19% إلى 19.95%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، حققت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، مبيعات بقيمة 6.046 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس من عام 2025 مقابل 6.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، بنسبة انخفاض 4.51%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 4.4 مليون جنيه مقارنة بخسائر بقيمة 5.7 مليون جنيه، بنسبة انخفاض 23%.

حققت شركة مجموعة جي أم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، إيرادات بلغت 415.9 ألف جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل صفر إيرادات خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الخسائر بعد الضريبة 430.1 ألف جنيه مقابل أرباح بقيمة 152.6 ألف جنيه.

وفي قطاع الأدوية والرعاية الصحية، حققت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي مبيعات بلغت 5.7 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 3.9 مليار جنيه خلال عام 2023، بنسبة نمو 45.54%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 161.1 مليون مقابل أرباح بقيمة 22.4 مليون جنيه.

وفي قطاع التطوير العقاري، حققت شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، صفر إيرادات خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 6.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الخسائر بعد الضريبة 3.2 مليون جنيه مقابل أرباح بقيمة 435 ألف جنيه.

القلعة

أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على مقترح زيادة رأس مال الشركة المرخص به والمصدر بالقيمة الاسمية بغرض سداد مديونيات الشركة، وذلك تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة المؤرخة في 30 مايو 2024، وتدعيم رأي مال الشركة العامل بما يعزز قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها الأخرى سواء الحالية أو المستقبلية.