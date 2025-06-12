شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 12-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 12-6-2025.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بريميم هيلثكير جروب، ومصر بني سويف للأسمنت، وسماد مصر (ايجيفرت)، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار.



البورصة تخسر 36 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقى 36 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.296 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 5.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 127.3 ألف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.06% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.54%، والعرب على 5.4%، واستحوذت المؤسسات على 27.53% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.46%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 60.3 مليون جنيه، 63.9 ألف جنيه، 337.6 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 274.5 مليون جنيه، 90.8 مليون جنيه، 32.8 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 32511 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 40563 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 14595 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 9605 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 13070 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 3370 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 12080 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2075 نقطة.

وصعدت أسهم 17 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 172 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 36.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 166.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.57%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 131.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.69%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 4.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.76%.

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 8.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.69%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 10.760 بنسبة تراجع بلغت 10.41%.

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 430.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.24%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.85%.

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 4.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.71%.

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.317 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.37%.