شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد البورصة.. هبوط المؤشر الرئيسى بنسبة 0.51% فى أول أسبوع بعد إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 32511.68 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 9605.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 13070.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 40563.22 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 12080.84 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 9.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.296 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.4%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.308 تريليون جنيه إلى 1.329 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.5%، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 430.7 مليار جنيه إلى 428.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.739 تريليون جنيه إلى 1.757 تريليون جنيه بنسبة نمو 1%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.2 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 311.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 5.153 مليار ورقة منفذة على 364 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 219.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 5.181 مليار ورقة منفذة على 413 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 6.22% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 93.78%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 7.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 600 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 117 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 7 مليارات جنيه، بحجم تداول 2.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 162.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 14.2 مليار جنيه بحجم تداول 3.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 279.7 ألف عملية.