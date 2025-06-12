شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز التمثيل التجارى يلتقى سفير بيلاروسيا لبحث تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري، اجتماعًا اليوم الخميس، مع سيرجي راتشكوف، سفير بيلاروسيا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها العمل على زيادة حجم التبادل التجاري، خاصة فيما يتعلق بزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج إلى السوق البيلاروسي.

كما تناول الاجتماع التنسيق بشأن الموعد المقترح لعقد الدورة الثامنة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة، بما يسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

وفي إطار التعاون الصناعي، ناقش الجانبان فرص التعاون في مجال إنتاج الجرارات الزراعية، ونقل التكنولوجيا الخاصة بها، مع التركيز على توطين هذه الصناعة في مصر. كما تم التطرق إلى التعاون في مجال معدات تنقية المياه.

واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والمتابعة للموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مع فتح قنوات اتصال جديدة لبحث إمكانيات تسجيل الأدوية المصرية بهدف دخولها السوق البيلاروسي.