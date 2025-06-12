شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة البترول: منظومة شحن وتداول المنتجات البترولية تتطلب يقظة تامة والان مع تفاصيل الخبر

تنفيذا لتوجيهات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بتكثيف الزيارات الميدانية لمستودعات ومنصات شحن المنتجات البترولية ، ووفقا للمحور الخامس من استراتيجية عمل الوزارة والذى يهدف إلى الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية في منظومة تداول ونقل المنتجات البترولية، والحفاظ على سلامة العنصر البشري، قام الجيولوجي علاء البطل، وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ وفريق عمل الوزارة بتفقد سير العمل في منطقة مستودعات الهايكستب التابعة لشركة التعاون للبترول.

وخلال الجولة أكد البطل على أن منظومة شحن ونقل المنتجات البترولية تتطلب يقظة تامة ، ومتابعة دقيقة اثناء عمليات شحن وتداول المنتجات البترولية بدء من دخول السيارات الصهريجية للمستودع مرورا بعمليات الشحن حتى خروجها بامان من المستودع لمناطق الاستهلاك.

وقام البطل بتفقد سير العمل بمنطقة منصات شحن السيارات الصهريجية بالمنتجات البترولية ، وادار حواراً مع عدد من السائقين والعاملين ، تعرف خلاله على مدى وعيهم وحرصهم بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية من خلال العمل الجماعي للحفاظ علي ارواحهم.

ووجه الجيولوجي علاء البطل باهمية التحديث المستمر لمنظومة السلامة والصحة المهنية بالمستودع واستخدام التقنيات الحديثة في عمليات شحن المنتجات البترولية التى تساعد على رفع كفاءة التشغيل بأمان.

واستمع البطل إلى شرح من المهندس تامر صالح مدير اداره مستودع الهايكستب ،حيث اوضح ان مساحة المستودع الإجمالية تبلغ حوالي 8098 متر مربع ، ويشمل على 11 صهريج مقسمين إلى 3 صهاريج بنزين 92 وصهريج بنزين 95 و2 صهريج بنزين 80 وصهريج سولار و2 صهريج سمر ديزل و2 صهريج جيت.

وتشمل منطقة شحن السيارات الصهريجية بالمنتجات البترولية على 11 مظلة شحن كل مظلة مقسمة إلى عدد 2 غراب شحن.

واضاف ان هناك متابعة دورية بالمستودع للتاكد من الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وان هناك نظام صارم متبع لتوفير بيئة عمل امنه خلال عمليات شحن السيارات الصهريجية بالمنتجات البترولية المختلفة.