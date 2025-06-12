شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المنافسة يوافق على عدد من طلبات الاندماج والاستحواذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الموافقة على عدد من طلبات الاندماج والاستحواذ التي تقدمت إليه. وقررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على طلبات التركز الاقتصادي الآتية: طلب استحواذ شركة حسن علام يوتيليتيز بي.في. على نسبة 30,002% من أسهم شركة أكوا باور لوكسور بروجيكت هولدينج كومباني ليميتد وطلب استحواذ شركة فارو إنرجي ماركيتينج إيه. جي على نسبة 100% من أسهم شركة كورال بتروليم هولدينجز إيه. بي.

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