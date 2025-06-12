شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 12-6 - 2025 يسجل 4054 جنيها للجرام عيار 18 بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتأثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24 يسجل 5405 جنيهات.

- عيار 21 يسجل 4730 جنيهاً.

- عيار 18 يسجل 4054 جنيهًا.

- الجنيه الذهب 37840 جنيهًا.

ويترقب المستثمرون اليوم صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي وتأثيرها المحتمل على سياسات الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بتقلبات في سوق الفوركس خاصة للدولار والجنيه الإسترليني والين الياباني.

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.