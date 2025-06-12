شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الخميس 12-6-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقراءه تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات بشكل عام و فى مقدمتها سعر الدولار اليوم الخميس 12-6-2025 د أمام الجنيه المصري بعد ختام التعاملات بالبنوك المصرية ، حيث سجل بالبنك المركزي المصري 49.42 جنيه للشراء و 49.56 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الخميس ،فى البنك الاهلي إلى 49.72 جنيه للشراء 49.82 جنيه البيع، و في بنك القاهرة سجل 49.72 جنيه للشراء 49.82 جنيه البيع كما تراجع في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 49.72 جنيه للشراء 49.82 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار بعد ختام التعاملات بالبنوك المصرية اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.