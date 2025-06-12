شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 12-6-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 12-6-2025 ارتفاع أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية ، بالبنك المركزى المصري 49.42 جنيه للشراء و 49.56 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم الخميس، فى البنك الأهلى إلى 49.72 جنيه للشراء 49.82 جنيه البيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.72 جنيه للشراء 49.82 جنيه البيع كما تراجع في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 49.72 جنيه للشراء 49.82 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار الآن بالبنوك المصرية اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.