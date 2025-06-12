شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترلينى يختتم تعاملات اليوم الخميس 12-6-2025 على ارتفاع والان مع تفاصيل الخبر

اختتم سعر الجنيه الإسترليني تعاملاته أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصرية اليوم الخميس 12-6-2025، على ارتفاع، ليسجل فى البنك المركزي 67.55 جنيه للشراء ،و 67.77 جنيه للبيع . وسجل فى البنك الأهلى 67.24 جنيه للشراء، و 67.74 جنيه للبيع ،

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني



وسجل سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى

67.24 جنيه للشراء

67.74 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك مصر

67.14 جنيه للشراء.

67.62 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

67.23 جنيه للشراء.

67.75 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

67.24 جنيه للشراء

67.75 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

67.24 جنيه للشراء

67.74 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

67.57 جنيه للشراء

67.93 جنيه للبيع



