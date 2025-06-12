شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التظلمات في مسابقة الـ20 ألف معلم مساعد من 13 حتى 26 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، نتيجة مسابقة شغل 20 ألف وظيفة معلم مساعد "مادة اللغة الإنجليزية"، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية.

ويتمكن هؤلاء المتقدمون من الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية لاختيار وترتيب المحافظات المتاحة وفقًا لرغباتهم، وذلك اعتبارًا من 13 يونيو وحتى 27 يوليو المقبل.

كما أعلن الجهاز فتح باب التظلمات للمتضررين من نتائج المسابقة، خلال الفترة من 13 وحتى 26 يونيو 2025، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة.

ويأتي هذا الإعلان في إطار التعاون المستمر بين الوزارة والجهاز لسد العجز في الكوادر التعليمية، ودعم تطوير العملية التعليمية، خاصة في مادة اللغة الإنجليزية، وفقًا لما أكده الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لتطوير جودة التعليم من خلال اختيار معلمين على درجة عالية من الكفاءة، مثمنًا جهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تنفيذ منظومة المسابقات المركزية بكل كفاءة وشفافية.

من جانبه، أوضح المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه تم تطبيق آلية جديدة تتيح للناجحين الذين تجاوز ترتيبهم العدد المطلوب في محافظاتهم، فرصة الترشح لشغل وظائف في محافظات أخرى لم تستكمل احتياجاتها.

وأوضح نبيل أنه في حال تساوي عدد من المتقدمين في الدرجات، سيتم تطبيق قواعد المفاضلة الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون التعليم، والتي تراعى ترتيب الأولوية بناءً على:

الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب.

الأعلى درجة في ذات المرتبة.

الأعلى مؤهلًا.

الأقدم تخرجًا.

الأكبر سنًا.

وأكد رئيس الجهاز أن هذه الآلية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص، كما تسهم في تلبية احتياجات الوزارة من الكوادر المؤهلة، في إطار دعم استراتيجية "رؤية مصر 2030" لبناء الإنسان والنهوض بجودة التعليم.