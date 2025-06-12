شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 12-6-2025 أمام الجنيه الآن بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الخميس 12-6-2025 أمام الجنيه المصري الآن خلال التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي المصري 49.42 جنيه للشراء و 49.56 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس ،فى البنك الاهلي إلى 49.62 جنيه للشراء 49.72 جنيه البيع ، و في بنك القاهرة سجل 49.62 جنيه للشراء 49.72 جنيه البيع كما تراجع في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 49.62 جنيه للشراء 49.72 جنيه البيع .

و سجل سعر الدولار الان بالبنوك المصرية اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.62 جنيه للشراء.

49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.62 جنيه للشراء.

49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.62 جنيه للشراء.

49.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.62 جنيه للشراء.

49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.62 جنيه للشراء.

49.72 جنيه للبيع.