شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك تحرك هام لتعزيز الصناعات التحويلية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار المحور الثالث من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية المستهدف تحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية المصرية، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا موسعًا مع مساهمي شركة أبو طرطور لحامض الفوسفوريك، لمتابعة الموقف التنفيذى والتطورات الخاصة بمشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بهضبة أبو طرطور.

وخلال الاجتماع؛ أكد الوزير أن المشروع يُعد ضمن المشروعات الحيوية في مجال تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الخامات التعدينية، عبر التصنيع المحلي بدلاً من تصدير المواد الخام، مشيرًا إلى أنه يُمثل نموذجًا بارزًا للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات صناعية وتعدينية ذات عائد اقتصادي كبير، خاصة وأن المشروع يُعد تحركًا هامًا في إطار خطة الدولة لتعزيز الصناعات التحويلية وزيادة القيمة المضافة، نظرًا لما يمثله حامض الفوسفوريك من أهمية استراتيجية في الصناعات الكيماوية، الأمر الذي من شأنه تقليل واردات الدولة من هذه المنتجات، وزيادة فرص التصدير. ومن جانبهم، استعرض مسؤولو الشركة خطة التنفيذ التفصيلية للمشروع، الذي يُنفذ على مرحلتين بطاقة إنتاجية تبلغ 250 ألف طن سنويًا لكل مرحلة، وتُقدر تكلفة المرحلة الأولى بحوالي 573 مليون دولار. ومن المخطط بدء أعمال الإنشاءات مع مطلع عام 2026، على أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في عام 2028، في ظل التزام واضح من الشركاء بالجدول الزمني، بما يؤكد الجدية في دفع المشروع نحو التنفيذ.

هذا ومن المقرر توقيع العقود النهائية لأعمال الهندسة والتوريدات والمقاولات لتنفيذ المشروع خلال شهر يونيو الجاري، إيذانًا ببدء مرحلة التنفيذ الفعلي، في ظل دعم حكومي متكامل وتنسيق مستمر مع الجهات المعنية لتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح المشروع.

وفي ختام الاجتماع، شدد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على ما يمثله قطاع التعدين من أولوية للوزارة خلال المرحلة المقبلة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تستهدف بناء اقتصاد تنافسي قائم على التصنيع وتعظيم القيمة المضافة، مؤكدًا أن مشروع أبو طرطور يُجسد هذا التوجه بشكل واعد.