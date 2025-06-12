شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 12-6- 2025 فى سلطنة عمان عيار 21 بـ 36.500 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم ارتفاعا طفيفا ، حيث سجل عيار 24 سعر 41.700 ريال مقارنة بسعر امس والذى وصل ل 41.325 ريال وسط تداولات نشطة و متابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.



سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 41.700 ريال

عيار 22 سجل 38.225 ريال

عيار 21 سجل 36.500 ريال

عيار 18 سجل 31.275 ريال

عيار 14 سجل 24.325 ريال

عيار 12 سجل 20.850 ريال

الاونصة 1297.050 ريال

الجنيه الذهب 291.900 ريال

الأونصة بالدولار 3369.27 دولار

وارتفعت أسعار الذهب بالمعاملات الآجلة بأكثر من 1.4% في ظل تزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة. وتسجل أسعار الذهب بالعقود الآجلة مستوى 3,392 دولار للأوقية. بينما تسجل أسعار السبائك ارتفاعًا أقل بـ 3,372 دولار للأوقية بارتفاع 0.50%، وفقا لما نشره موقع investing ، فيما أعلن ترامب أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيحدد معدل التعريفات التجارية التي فرضها على دول العالم.



