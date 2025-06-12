شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 12-6-2025 يتراجع بعد ارتفاع أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الخميس 12-6-2025 تراجع أمام أمام الجنيه المصري الآن خلال التعاملات بالبنوك المصرية بحوالى 20 قرشا، حيث تراجع فى البنك الاهلي إلى 49.65 جنيه للشراء 49.75 جنيه البيع.

تراجع سعر الدولار اليوم الخميس، في بنك القاهرة سجل 49.65 جنيه للشراء 49.75 جنيه البيع، كما تراجع في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 49.65 جنيه للشراء 49.75 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.65 جنيه للشراء.

49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.8 جنيه للشراء.

49.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.65 جنيه للشراء.

49.75 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.65 جنيه للشراء.

49.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.65 جنيه للشراء.

49.75 جنيه للبيع.