“الأهلي” يعتزم إصدار أدوات دين مقوّمة بالدولار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن البنك الأهلي السعودي عزمه إصدار أدوات دين رأس المال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه لأدوات الدين متوسطة الأجل باليورو “أدوات الدين”، مبينا أن الإصدار سيكون عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها.

وقال في بيان على “تداول”، إنه سيتم تحديد القيمة وشروط طرح أدوات الدين لاحقاً بناءً على ظروف السوق، مشيرا إلى أن الهدف من الطرح هو تحسين رأس المال من الشريحة الثانية لأغراض البنك الأهلي السعودي التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية.

وأضاف أن طرح أدوات الدين المقترح يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، حيثما ينطبق، وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، مؤكدا أن الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو اكتتاب في أيّ أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام أدوات الدين.

وكشف البنك أنه قام بتعيين كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك دي بي إس إل تي دي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وجولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، وبنك المشرق، وميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية، وبنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد مجتمعين كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط