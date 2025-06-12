أمانة جازان تطرح 17 فرصة استثمارية في محافظة أبو عريش

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت أمانة منطقة جازان، عن طرح 17 فرصة استثمارية متنوعة في محافظة أبو عريش، عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

وأوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية شملت إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة مدينة ترفيهية، وإنشاء وترميم وتشغيل وصيانة مول تجاري متعدد الأنشطة، وإنشاء وترميم وتشغيل وصيانة مستشفى أهلي، وإنشاء وترميم وتشغيل وصيانة مستودعات ومخازن، وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع تجاري بحديقة الشهداء، وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع تجاري بحديقة الكلية، وإنشاء وتشغيل وصيانة حديقة خلف الغبيرية.

وبينت أن الفرص شملت كذلك إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة مجمع تجاري بحي فلس، وإنشاء وترميم وتشغيل وصيانة معارض لبيع السيارات، وإنشاء وتشغيل وصيانة موقع سكراب، وإنشاء وتشغيل وصيانة جسر مشاة لاستخدامه إعلانيًا، وإنشاء وتشغيل وصيانة نادي رياضي.

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