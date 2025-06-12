الاقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب لتصل إلى 3364.10 دولارًا للأوقية

0 نشر
asmaa 0 تبليغ

ارتفاع أسعار الذهب لتصل إلى 3364.10 دولارًا للأوقية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب لتصل إلى 3364.10 دولارًا للأوقية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بدعم من تحركات السوق وعوامل العرض والطلب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية (0.3) بالمئة إلى (3364.10) دولارًا للأوقية (الأونصة), وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (1.2) بالمئة إلى (3384.40) دولارًا.

وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (0.3) بالمئة إلى (36.32) دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين (0.8) بالمئة إلى (1265.32) دولارًا، في حين انخفض البلاديوم واحدًا بالمئة إلى (1069.65) دولارًا.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا