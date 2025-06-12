ارتفاع أسعار الذهب لتصل إلى 3364.10 دولارًا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بدعم من تحركات السوق وعوامل العرض والطلب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية (0.3) بالمئة إلى (3364.10) دولارًا للأوقية (الأونصة), وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (1.2) بالمئة إلى (3384.40) دولارًا.

وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (0.3) بالمئة إلى (36.32) دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين (0.8) بالمئة إلى (1265.32) دولارًا، في حين انخفض البلاديوم واحدًا بالمئة إلى (1069.65) دولارًا.

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