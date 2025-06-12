أسعار النفط تقفز 4% لأعلى مستوى في شهرين إثر تزايد التوتر بالشرق الأوسط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - رافعة مضخة للنفط الخام في حوض بيرميان بولاية تكساس الأمريكية في صورة من أرشيف رويترز

الخليج 365 - متابعات

قفزت أسعار النفط بأكثر من 4% اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين، بعد أن ذكرت مصادر أن الولايات المتحدة تستعد لإخلاء سفارتها في العراق بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة في الشرق الأوسط، والإعلان التوصل إلى عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.90 دولار أو 4.34% لتسجل عند التسوية 69.77 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.17 دولار أو 4.88% إلى 68.15 دولار. وبلغ الخامان القياسيان أعلى مستوى لهما منذ أوائل أبريل/نيسان.

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