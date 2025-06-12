شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 12-6- 2025 فى الكويت عيار 18 بـ 24.875 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت اسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا طفيفا ، حيث سجل عيار 24 سعر33.150 دينار، مقارنة بـ32.800 سعر امس ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية .



سعر الذهب اليوم فى الكويت



عيار 24 سجل 33.150 دينار

عيار 22 سجل 30.400 دينار

عيار 21 سجل 29.025 دينار

عيار 18 سجل 24.875 دينار

عيار 14 سجل 19.350 دينار

عيار 12 سجل 16.575 دينار

الاونصة 1031.300 دينار

الجنيه الذهب 232.100 دينار

الأونصة بالدولار 3369.27 دولار



وارتفعت أسعار الذهب بالمعاملات الآجلة بأكثر من 1.4% في ظل تزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة. وتسجل أسعار الذهب بالعقود الآجلة مستوى 3,392 دولار للأوقية. بينما تسجل أسعار السبائك ارتفاعًا أقل بـ 3,372 دولار للأوقية بارتفاع 0.50%، وفقا لما نشره موقع investing ، فيما أعلن ترامب أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيحدد معدل التعريفات التجارية التي فرضها على دول العالم.



